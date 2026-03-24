Около 40% людей в Великобритании считают, что страна окажется в состоянии войны в течение ближайших пяти лет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании по вопросам политики и исследований Public First, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Кроме того, что исследование показало долю населения, которое считает, что война с участием Великобритании может произойти в течение следующих пяти лет, оно также продемонстрировало, что только 42% людей чувствовали бы себя вынужденными действовать, если бы Великобритания оказалась под угрозой.

Более двух третей опасаются, что не смогут справиться с конфликтом.

Кроме того, данные свидетельствуют об изменениях в восприятии США – некогда верного союзника Великобритании и НАТО. Опрос показал, что 57% людей считают США угрозой, после России, Ирана, Северной Кореи и Китая.

Разведка Эстонии убеждена, что Россия не намерена начинать военное нападение на любое государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы.

Руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия атакует страны НАТО в течение двух-трех лет.

В то же время НАТО планирует в течение следующих двух лет осуществить масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.