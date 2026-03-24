28 годин у кайданках та уколи: затриманий Угорщиною інкасатор "Ощаду" повідомив нові деталі

Протягом всього періоду тримання під вартою в Угорщині на початку березня інкасатори Ощадбанку перебували у кайданках, один з них між допитами отримав дві ін’єкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу 24 березня заявив член інкасаторської бригади "Ощаду" Геннадій Кузнєцов.

Кузнєцов ще раз переповів обставини їхнього затримання на кільцевій дорозі Будапешта та повідомив деякі нові деталі.

За його словами, одразу з моменту силового втручання їм одягнули кайданки та мішки або балаклави на голови. Жодних процесуальних дій під час затримання не відбувалось, їх лише запитали про наявність зброї – якої інкасатори під час перевезень за межами України не мають. На територію приміщення Антитерористичного центру усіх їх везли окремими автомобілями, для допитів розмістили в окремих кімнатах.

"Загальний час перебування команди в кайданках – більше 28 годин. З інкасаторів кайданки були зняті виключно на переході Захонь – Чоп, з моменту затримання вони знаходились в кайданках", – розповів Геннадій Кузнєцов.

"Ні під час затримання, ні під час безпосереднього перебування в приміщенні Антитерористичного центру слідчі дії не проводили. На наше прохання надати консульську підтримку й адвокатські послуги відповідали, що консул від нас відмовився і не прибуде, адвокатів вони знайти не можуть", – розповів Кузнєцов.

За його словами, єдиним елементом слідчих дій було, коли до них прийшли особи, які назвались представниками слідчих органів митної служби Угорщини, і сказали, що його будуть допитувати як свідка.

"На моє питання, який може бути "свідок" в кайданках і балаклаві, сказали: "Це не наша компетенція". Після відмови від участі у даних слідчих діях до мене було застосовано захід примусового медичного впливу, під час якого була зроблена одна ін’єкція, і вже безпосередньо в лікарні ще внутрішньовенна ін’єкція. Після цього мене повернули знову на допит, під час якого мені стало зле, і мене вже з метою збереження життя відвезли в клініку, де поставили ще крапельницю. До моменту повернення в Україну я знаходився у лікарні", – розповів Кузнєцов.

Раніше про цей епізод з примусовою ін'єкцією повідомляли неофіційно.

За його словами, до колег також застосовувався морально-психологічний тиск і побиття.

Під час повернення в Україну його підвозили до кордону фактично двічі – перший раз машину розвернули і заявили, що "Україна від вас відмовляється". Наступний виїзд через 40 хвилин вже завершився поверненням в Україну.

Під час оформлення документів на кордоні угорські службовці нічого їм не пояснювали, переклад, який був, забезпечувався російською, а оскільки інкасатори і далі були у кайданках, документи "просто вкладали їм в кишені".

"Що хотіли від команди – взагалі незрозуміло, тому що якщо у них були питання до правомірності вантажу, то відповідь на це – 5 хвилин роботи, вантаж був замитнений згідно з європейськими правилами і був у базі даних митних служб. У мене були оригінали документів… Проте це нікого не цікавило", – додав Кузнєцов.

Нагадаємо, автомобілі інкасаторів з пошкодженим обладнанням повернули "Ощаду", вилучені з них цінності залишаються в Угорщині.

Представник Ощадбанку подав скаргу до головної прокуратури Угорщини у справі інкасаторів.

