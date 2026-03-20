ЗМІ: в Угорщині одному з українських інкасаторів зробили примусову ін’єкцію

Співробітники спецслужб Угорщини зробили "примусову ін’єкцію" одному із українських інкасаторів, які були захоплені у Будапешті на початку березня.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

У публікації йдеться, що захоплені українці провели під вартою понад 24 години, більшу частину яких – із зав'язаними очима та в наручниках, після чого були депортовані до України.

У цей час одному з чоловіків зробили примусову ін'єкцію, повідомили джерела в київських силових структурах. The Guardian називає його колишнім співробітником Служби безпеки України.

Джерела додали, що, на їхню думку, ін'єкція містила міорелаксант. Це речовина, покликана зробити людину більш балакучою під час допитів.

Однак, як повідомляється, препарат викликав у чоловіка, який страждає на діабет, гіпертонічний криз і втрату свідомості. Як наслідок його доставили до лікарні.

Одне з українських джерел охарактеризувало примусове введення ін'єкції як "метод у російському стилі", що нагадує так звані "сироватки правди", які використовувалися під час допитів КДБ у минулі десятиліття.

За словами іншого джерела, сліди препарату цього класу були виявлені під час аналізів крові, проведених після повернення чоловіків до України.

Джерело в угорській поліції повідомило The Guardian, що вони чули від колег про ін’єкцію, але не знали, що в ній містилося.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів, затриманих разом з цінностями в Угорщині минулого тижня, повернулися в Україну ввечері 6 березня. Водночас захоплені кошти та золото залишилися в Угорщині.

Пізніше в МЗС України повідомили, що бійці угорського Антитерористичного центру приїхали затримувати беззбройних українських інкасаторів з БТР, кулеметами і гранатометами.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна збирається забезпечити відповідальність усіх причетних до вилучення коштів та грубого поводження із затриманими українськими інкасаторами, що вийшло за межі правового поля.

