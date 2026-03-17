Представник Ощадбанку подав скаргу до головної прокуратури Угорщини у справі інкасаторів

Юридичний представник Ощадбанку подав заяву до Центральної слідчої прокуратури Угорщини за підозрою у зловживанні службовим становищем та вчиненні терористичного акту у зв’язку із захопленням інкасаторських авто та вилученням готівки і золота 5 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє угорське видання HVG.

Також було подано заяву щодо незаконного затримання сімох громадян України. Угорські органи влади депортували всіх сімох українців, проти чого було подано позов до суду з вимогою скасувати рішення про депортацію.

Згідно із заявою адвоката Лоранта Горвата, між заходами, вжитими 5 березня проти перевізників грошей, та винесенням постанови про арешт майна не було з’ясовано правових підстав. Угорські органи влади досі не надали пояснень, на чому ґрунтується підозра у відмиванні грошей.

У скарзі адвоката також йдеться про публічну заяву міністра будівництва та транспорту Яноша Лазара, у якій він пообіцяв, що Угорщина не поверне гроші. Згідно з тлумаченням юридичного представника, ця заява може свідчити про те, що вилучення активів було не лише кримінально-процесуальним заходом, а й могло бути виправдане на інших рівнях прийняття державних рішень.

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) 12 березня повернула Ощадбанку інкасаторські автомобілі, які були незаконно затримані в Угорщині, проте без коштів.

40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.

Влада Угорщини терміново ухвалила закон, щоби створити правовий ґрунт для конфіскації коштів, які опинилися у спецслужбах Угорщини після пограбування двох інкасаторських автомобілів Ощадбанку. Також це передбачає спеціально ухвалене рішення уряду Орбана.

