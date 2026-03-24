28 часов в наручниках и уколы: задержанный Венгрией инкассатор "Ощада" сообщил новые детали

В течение всего периода содержания под стражей в Венгрии вначале марта инкассаторы Ощадбанка находились в наручниках, один из них между допросами получил две инъекции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге 24 марта заявил член инкассаторской бригады "Ощада" Геннадий Кузнецов.

Кузнецов еще раз пересказал обстоятельства их задержания на кольцевой дороге Будапешта и сообщил некоторые новые детали.

По его словам, сразу с момента силового вмешательства им надели наручники и мешки или балаклавы на головы. Никаких процессуальных действий при задержании не происходило, их только спросили о наличии оружия – которого инкассаторы во время перевозок за пределами Украины не имеют. На территорию помещения Антитеррористического центра всех их везли отдельными автомобилями, для допросов разместили в отдельных комнатах.

"Общее время пребывания команды в наручниках – более 28 часов. С инкассаторов наручники были сняты исключительно на переходе Захонь – Чоп, с момента задержания они находились в наручниках", – рассказал Геннадий Кузнецов.

"Ни во время задержания, ни во время непосредственного пребывания в помещении Антитеррористического центра следственные действия не проводили. На нашу просьбу оказать консульскую поддержку и адвокатские услуги отвечали, что консул от нас отказался и не прибудет, адвокатов они найти не могут", – рассказал Кузнецов.

По его словам, единственным элементом следственных действий было, когда к ним пришли лица, которые назвались представителями следственных органов таможенной службы Венгрии, и сказали, что его будут допрашивать в качестве свидетеля.

"На мой вопрос, какой может быть "свидетель" в наручниках и балаклаве, сказали: "Это не наша компетенция". После отказа от участия в данных следственных действиях ко мне была применена мера принудительного медицинского воздействия, во время которого была сделана одна инъекция, и уже непосредственно в больнице еще внутривенная инъекция. После этого меня вернули снова на допрос, во время которого мне стало плохо, и меня уже с целью сохранения жизни отвезли в клинику, где поставили еще капельницу. До момента возвращения в Украину я находился в больнице", – рассказал Кузнецов.

Ранее об этом эпизоде с принудительной инъекцией сообщали неофициально.

По его словам, к коллегам также применялось морально-психологическое давление и избиение.

Во время возвращения в Украину его подвозили к границе фактически дважды – первый раз машину развернули и заявили, что "Украина от вас отказывается". Следующий выезд через 40 минут уже завершился возвращением в Украину.

Во время оформления документов на границе венгерские служащие ничего им не объясняли, перевод, который был, обеспечивался на русском языке, а поскольку инкассаторы и дальше были в наручниках, документы "просто вкладывали им в карманы".

"Что хотели от команды – вообще непонятно, потому что если у них были вопросы к правомерности груза, то ответ на это – 5 минут работы, груз был затаможен согласно европейским правилам и был в базе данных таможенных служб. У меня были оригиналы документов... Однако это никого не интересовало", – добавил Кузнецов.

Напомним, автомобили инкассаторов с поврежденным оборудованием вернули "Ощаду", изъятые из них ценности остаются в Венгрии.

Представитель Ощадбанка подал жалобу в главную прокуратуру Венгрии по делу инкассаторов.

Подробно о беспрецедентном инциденте в Венгрии – в статье "Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше".