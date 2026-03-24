Шмигаль у США обговорив відновлення українських енергооб'єктів

Міністр енергетики України Денис Шмигаль під час візиту до США обговорив стан української енергосистеми з американським колегою Крісом Райтом.

Про це Шмигаль повідомив у мережі X, пише "Європейська правда".

Міністри енергетики України та США обговорили пріоритети відновлення українських енергооб’єктів, зокрема шляхом залучення кредитної допомоги на суму 1,4 млрд доларів від американської Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC).

За словами Шмигаля, кошти від DFC можуть піти для оновлення енергетичного обладнання, зокрема для газовидобутку, і посилення співпраці з американським "Ексімбанком".

Окрему увагу міністри приділили темі збільшення видобутку газу й нафти в Україні із залученням американських компаній. Обговорили також розвиток "Вертикального газового коридору", переваги використання українських газосховищ та розвиток Одеського термінала для транспортування нафти в Європу.

Нагадаємо, 23 березня Україна представила у Брюсселі план енергетичної стійкості на 5,4 млрд євро.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше віцепрем’єр Кулеба повідомляв, що західні партнери пообіцяли підтримати Україну у розбудові децентралізованої генерації для тепла і води, формуванні "банку" критичного обладнання, масштабуванні фізичного захисту енергообʼєктів тощо.