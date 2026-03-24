Шмыгаль обсудил в США восстановление украинских энергообъектов

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время визита в США обсудил состояние украинской энергосистемы со своим американским коллегой Крисом Райтом.

Об этом Шмыгаль сообщил в сети X, пишет "Европейская правда".

Министры энергетики Украины и США обсудили приоритеты восстановления украинских энергообъектов, в частности путем привлечения кредитной помощи на сумму 1,4 млрд долларов от американской Международной финансовой корпорации развития (DFC).

По словам Шмыгаля, средства от DFC могут пойти на обновление энергетического оборудования, в частности для добычи газа, и укрепление сотрудничества с американским "Эксимбанком".

Особое внимание министры уделили теме увеличения добычи газа и нефти в Украине с привлечением американских компаний. Обсудили также развитие "Вертикального газового коридора", преимущества использования украинских газохранилищ и развитие Одесского терминала для транспортировки нефти в Европу.

Напомним, 23 марта Украина представила в Брюсселе план энергетической устойчивости на 5,4 млрд евро.

Как сообщала "Европейская правда", ранее вице-премьер Кулеба сообщил, что западные партнеры пообещали поддержать Украину в развитии децентрализованной генерации для тепла и воды, формировании "банка" критического оборудования, масштабировании физической защиты энергообъектов и т. д.