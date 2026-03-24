В уряді Швеції занепокоєні тривалістю війни в Ірані: може вплинути на Україну

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард висловила занепокоєння тим, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може затягнутися і вплинути на постачання зброї до України.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала журналістам, передає SVT.

Глава МЗС Швеції заявила, що "існує багато доказів" того, що війна США та Ізраїлю з Іраном буде тривалою та може поширитися вглиб регіону.

За її словами, це може вплинути на постачання американської зброї до України, яке зараз здійснюється за програмою PURL.

"Ми не бачимо деескалації, а радше бачимо розвиток у протилежному напрямку, тобто до великої війни в регіоні. Це матиме величезні наслідки. Ми бачимо це в цінах на бензин, ми бачимо це в можливостях постачання зброї до України, а також ми бачимо це у збільшенні надходжень до російської військової скарбниці", – заявила Мальмер Стенергард.

Посадовиця зазначила, що європейські союзники повинні брати на себе більше відповідальності у питаннях допомоги Україні, враховуючи невизначеність з постачанням від США.

Раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння, що зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід.

Тим часом президент США Дональд Трамп дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.