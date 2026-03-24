В правительстве Швеции обеспокоены продолжительностью войны в Иране: это может повлиять на Украину

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стеннегард выразила обеспокоенность тем, что война США и Израиля против Ирана может затянуться и повлиять на поставки оружия в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала журналистам, передает SVT.

Глава МИД Швеции заявила, что "существует много доказательств" того, что война США и Израиля с Ираном будет длительной и может распространиться вглубь региона.

По ее словам, это может повлиять на поставки американского оружия в Украину, которые сейчас осуществляются по программе PURL.

"Мы не видим деэскалации, а скорее видим развитие в противоположном направлении, то есть к большой войне в регионе. Это будет иметь огромные последствия. Мы видим это в ценах на бензин, мы видим это в возможностях поставок оружия в Украину, а также мы видим это в увеличении поступлений в российскую военную казну", – заявила Мальмер Стенергард.

Чиновница отметила, что европейские союзники должны брать на себя больше ответственности в вопросах помощи Украине, учитывая неопределенность с поставками из США.

Ранее главный дипломат ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность тем, что оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны Украине, направляются сейчас на Ближний Восток.

Между тем президент США Дональд Трамп упрекнул предыдущую администрацию Джо Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые вместо этого можно было продать странам Ближнего Востока.