Трамп: ми віддавали Україні боєприпаси безкоштовно, а Близький Схід міг їх купити

Президент США Дональд Трамп дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає "Європейська правда".

Американський президент заявив, що США мають "величезну кількість боєприпасів", однак попередня адміністрація безкоштовно віддала значну частину цих запасів Україні.

"Я повністю підтримую Україну, але вони (адміністрація Джо Байдена. – Ред.) віддали занадто багато (боєприпасів). Як ви знаєте, коли я віддаю боєприпаси, всі платять за них. Європейський Союз платить за них і може робити з ними, що захоче", – сказав Трамп.

Він також стверджував, що через постачання зброї Україні країнам Близького Сходу залишилося "дуже мало" боєприпасів.

"The Wall Street Journal неправильно висвітлили історію, коли написали, що боєприпаси віддали Близькому Сходу. Не Близькому Сходу, їх віддали Україні. Близькому Сходу дали дуже мало. Країни Близького Сходу купували б багато, бо вони багаті. Але боєприпаси віддавали саме Україні", – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп похвалився, що американських запасів зброї вистачить на "вічну" війну проти Ірану. Водночас він розкритикував свого попередника Джо Байдена за постачання зброї Україні.

Американський президент також заявив, що завершення війни в Україні залишається серед його найвищих пріоритетів, попри ескалацію на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна та інтенсивна війна на Близькому Сході вплине на кількість засобів ППО, які отримуватиме Україна.