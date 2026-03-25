На території Латвії вибухнув дрон, який залетів з Росії

Повітряні сили Латвії зафіксували вторгнення іноземного безпілотного літального апарата в повітряний простір країни.

Про це йдеться у заяві латвійського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням оборонного відомства Латвії, невідомий дрон залетів на територію країни з Росії.

"Системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух, у Краславському районі", – йдеться у заяві.

На місці події перебувають підрозділи Національних збройних сил, Державної поліції та Державної прикордонної служби.

Також повідомляють про виявлення уламків дрона. Цивільне населення не постраждало, пошкоджень цивільній інфраструктурі не завдано. Триває з’ясування обставин інциденту.

Також в Міноборони Латвії запевнили, що подальшої загрози безпеці цивільного населення та повітряного простору Латвії немає.

Нагадаємо, 23 березня до Литви залетів безпілотник, ймовірно, з території Білорусі, та вибухнув на озері Лавісас за понад 20 км від кордону. Литовські радари не зафіксували його.

У Міноборони Литви припустили, що це український дрон з-поміж тих, що летів атакувати цілі на території РФ і відхилився від курсу під впливом РЕБ.

Згодом прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник, вочевидь один з тих, що летіли атакувати Приморськ під Санкт-Петербургом.