На территории Латвии взорвался дрон, залетевший из России

Воздушные силы Латвии зафиксировали вторжение иностранного беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство страны.

Об этом говорится в заявлении латвийского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению оборонного ведомства Латвии, неизвестный дрон залетел на территорию страны из России.

"Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в Краславском районе", – говорится в заявлении.

На месте происшествия находятся подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной службы.

Также сообщается об обнаружении обломков дрона. Гражданское население не пострадало, повреждений гражданской инфраструктуре не нанесено. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

Также в Минобороны Латвии заверили, что дальнейшей угрозы безопасности гражданского населения и воздушного пространства Латвии нет.

Напомним, 23 марта в Литву залетел беспилотник, вероятно, с территории Беларуси, и взорвался на озере Лависас в более чем 20 км от границы. Литовские радары его не зафиксировали.

В Минобороны Литвы предположили, что это украинский дрон из числа тех, что летел атаковать цели на территории РФ и отклонился от курса под воздействием РЭБ.

Впоследствии премьер-министр Литвы подтвердила, что речь идет именно об украинском беспилотнике, очевидно, одном из тех, что летели атаковать Приморск под Санкт-Петербургом.