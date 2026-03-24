У Литві допустили, що дрон, який впав на їхній території, міг бути українським

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що дрон, який розбився і вибухнув у Варенському районі, ймовірно, був українським.

Заяву очільника литовського оборонного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Каунас, дрон міг збитися з курсу через вплив засобів радіоелектронної боротьби.

"Попередня інформація від служб така: це один із дронів із рою дронів, які атакували порт Приморськ… Дуже ймовірно, що це український дрон, який під впливом засобів радіоелектронної боротьби збився з курсу і впав у нас", – розповів міністр.

Він додав, що дрон не виявили ані Литва, ані Білорусь, "оскільки він летів нижче, ніж, мабуть, на висоті 300 метрів; служби ще з’ясовують цей момент".

Своєю чергою головний радник президента з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що до Литви, ймовірно, залетів дрон типу "Шахед", однак остаточно підтверджувати будь-яку інформацію поки що зарано.

"І росіяни, і українці використовують дрони різних типів, тому однозначно стверджувати, звідки був цей дрон, звідки він летів і куди прямував, ми не можемо", – додав він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене у вівторок скликає засідання Комісії з національної безпеки у зв'язку з інформацією, що з'явилася про безпілотник, який впав у Варенському районі біля кордону з Білоруссю.

Також стало відомо, що поблизу литовського села Лавісас знайшли двигун, ймовірно, безпілотника, який вибухнув і впав у місцеве озеро.