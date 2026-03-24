Прем'єрка Литви підтвердила: на території країни впав український дрон

Безпілотник, який у понеділок перетнув повітряний простір Литви, а потім розбився й вибухнув у Варенському районі, був українським, підтвердила литовська прем’єрка Інга Ругінене.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить Delfi.

Ругінене зазначила, що цей безпілотник збився з курсу в ході української операції проти Росії.

"Сьогодні ми можемо сказати, що безпілотник, який перетнув наш повітряний простір і залетів у Варенський район, був українським. Це пов’язано з операцією, яку українці провели тієї ночі проти Росії (атака на нафтотермінал в Приморську. – Ред.)", – заявила очільниця уряду Литви.

Ругінене зазначила, що поки що зарано говорити про тип безпілотника.

За її словами, відповідь на це питання буде надано в ході розслідування, яке триває.

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що дрон, ймовірно, був українським. Він також пов’язав падіння дрона на литовській території з атакою на НПЗ у Приморську Ленінградської області РФ.

Тим часом міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі інциденту з дроном закликав до посилення системи протиповітряної оборони.