Прем'єрка Литви підтвердила: на території країни впав український дрон
Безпілотник, який у понеділок перетнув повітряний простір Литви, а потім розбився й вибухнув у Варенському районі, був українським, підтвердила литовська прем’єрка Інга Ругінене.
Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить Delfi.
Ругінене зазначила, що цей безпілотник збився з курсу в ході української операції проти Росії.
"Сьогодні ми можемо сказати, що безпілотник, який перетнув наш повітряний простір і залетів у Варенський район, був українським. Це пов’язано з операцією, яку українці провели тієї ночі проти Росії (атака на нафтотермінал в Приморську. – Ред.)", – заявила очільниця уряду Литви.
Ругінене зазначила, що поки що зарано говорити про тип безпілотника.
За її словами, відповідь на це питання буде надано в ході розслідування, яке триває.
Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що дрон, ймовірно, був українським. Він також пов’язав падіння дрона на литовській території з атакою на НПЗ у Приморську Ленінградської області РФ.
Тим часом міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі інциденту з дроном закликав до посилення системи протиповітряної оборони.