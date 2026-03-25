МЗС домовилося з експертами ЮНЕСКО про візит до Львова для фіксації руйнувань

Міністерство закордонних справ України домовилося з експертами ЮНЕСКО про візит до Львова для фіксації руйнувань, завданих дроновою атакою РФ, та оцінки завданої шкоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр Андрій Сибіга в ефірі телеканалу "Ми Україна", його цитує телеграм-канал МЗС.

"Найближчим часом в Україну прибудуть експерти для оцінки завданої шкоди російськими терористами", – сказав Сибіга.



"Росія не просто завдала удару по будівлях в центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всіх у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій", – заявив він.



МЗС також звернулося до ЮНЕСКО з вимогою ініціювання санкцій проти РФ у сфері культури.



Як відомо, у Львові через масовану атаку росіян безпілотниками по центру міста у вівторок пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря – об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Після цього Сибіга закликав ЮНЕСКО відреагувати.

Вдень 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну, запустивши ще понад 400 ударних дронів.

Тієї доби Польща двічі підімала у повітря свою та союзну авіації через російську атаку по західних регіонах України.