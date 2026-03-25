МИД договорился с экспертами ЮНЕСКО о визите во Львов для фиксации разрушений

Министерство иностранных дел Украины договорилось с экспертами ЮНЕСКО о визите во Львов для фиксации разрушений, нанесённых дроновой атакой РФ, и оценки нанесённого ущерба.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр Андрей Сибига в эфире телеканала "Мы Украина", его цитирует телеграмм-канал МИД.

"В ближайшее время в Украину прибудут эксперты для оценки нанесенного ущерба российскими террористами", – сказал Сибига.

"Россия не просто нанесла удар по зданиям в центре Львова. Это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО. Удар непосредственно по ЮНЕСКО как организации. Удар по всем в мире, кому не безразлично культурное наследие. Требуем сильных реакций", – заявил он.

МИД также обратилось к ЮНЕСКО с требованием инициирования санкций против РФ в сфере культуры.

Как известно, во Львове из-за массированной атаки россиян беспилотниками по центру города во вторник поврежден ансамбль Бернардинского монастыря – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. После этого Сибига призвал ЮНЕСКО отреагировать.

Днем 24 марта Россия осуществила одну из самых массированных атак на Украину, запустив еще более 400 ударных дронов.

Польша два раза за сутки поднимала в воздух свою и союзную авиацию из-за российской атаки по западным регионам Украины.