Польща вдруге за день підняла авіацію через масовану атаку РФ по Україні

Польща вдруге за день підняла у повітря свою та союзну авіації через російську атаку по західних регіонах України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі на платформі X.

Вдень у вівторок, 24 березня, Польща привела в стан максимальної готовності системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки через активність російських безпілотних літальних апаратів "Шахед" у західній частині України.

Як зазначили в Оперативному командуванні, ці дії мали превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки та захист повітряного простору.

Подібні заходи зі своєю та союзною авіацією, а також системами ППО Польща вже проводила у ніч на вівторок, 24 березня через чергову масовану російську атаку на Україну.

Як стало відомо, вдень Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну, запустивши ще понад 400 ударних дронів.

Тим часом уряд Молдови схвалив надзвичайний стан в енергетиці через удари РФ по Україні, які спричинили відключення транскордонної лінії електропередач "Ісакча – Вулканешти", що з'єднує енергосистему країни з румунською.