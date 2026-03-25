CNN: Іран хоче вести переговори з Венсом, а не з Віткоффом і Кушнером

Представники Ірану дали зрозуміти американській адміністрації, що не бажають вести переговори з посланцями президента Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а надали б перевагу віцепрезиденту США Джей Ді Венсу.

Про це телеканалу CNN стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Це повідомлення, яке було передано США через неформальні канали, свідчить про те, що Іран вважає переговори за участю Віткоффа та Кушнера непродуктивними через брак довіри після зриву перемовин, що передували початку військових дій Ізраїлю та США.

За словами джерел, Венс – на відміну від Віткоффа, Кушнера та навіть державного секретаря Марко Рубіо – вважається більш прихильним до ідеї припинення війни.

"Існує думка, що Венс буде налаштований на завершення конфлікту", – зазначив один зі співрозмовників.

Водночас джерела визнають, що для Венса вступ у переговори може бути ризикованим, оскільки домовитися про припинення конфлікту буде нелегко.

Зокрема, Віткофф залишається сильно залученим до цього питання з боку США, і джерела зазначили, що іранцям, ймовірно, не залишиться іншого вибору, як вести переговори з тим, кого адміністрація Трампа надішле.

"Кого б адміністрація не вирішила відправити, іранцям доведеться мати з ним справу, але це не означає, що вони не мають своїх уподобань", – зазначило друге джерело.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила CNN, що рішення про те, хто вестиме переговори від імені США, приймає Трамп.

"Як заявив сьогодні президент, у переговорах братимуть участь віцепрезидент Венс, секретар Рубіо, спеціальний посланник Віткофф та пан Кушнер", – сказала Левітт.

Наразі ймовірність зустрічі між США та Іраном, яка має відбутися пізніше цього тижня в Ісламабаді, залишається можливою – але навіть ті, хто виступає за її проведення, скептично ставляться до того, що вона насправді відбудеться, повідомили джерела.

Видання Axios повідомило, що США та група країн Близького Сходу обговорюють можливість проведення мирних переговорів на високому рівні з Іраном вже в четвер, 26 березня, але все ще чекають на відповідь від Тегерана.