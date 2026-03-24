ЗМІ: США запропонували Ірану провести переговори цього тижня

США та група країн Близького Сходу обговорюють можливість проведення мирних переговорів на високому рівні з Іраном вже в четвер, 26 березня, але все ще чекають на відповідь від Тегерана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Axios.

За даними джерел зі США та Ізраїлю, Вашингтон передав Тегерану пропозицію щодо можливої ​​угоди про припинення війни, яка складається з 15 пунктів.

Зазначається, що документ включає багато тих самих вимог, які США висунули під час останнього раунду переговорів у Женеві. За словами джерел, Іран нібито погодився з більшістю пропозицій.

Ізраїль, союзник США в операції проти Ірану, скептично ставиться до можливості успішних переговорів з Тегераном.

За даними джерел, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу стурбований тим, що американський президент Дональд Трамп може укласти угоду, яка не відповідає цілям Ізраїлю, включає значні поступки та обмежує можливості країни завдавати ударів по Ірану.

Тим часом деякі іранські посадовці стверджують, що Трамп за допомогою хибних заяв про дипломатичний прогрес просто намагається заспокоїти світові ринки та виграти час для своїх військових планів.

Нагадаємо, у понеділок американський президент оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

Згодом в Ірані заперечили будь-який діалог зі США, відкинувши заяви президента Дональда Трампа як спробу знизити ціни на енергоносії, що драматично виросли на тлі війни на Близькому Сході.

24 березня стало відомо, що Пентагон планує розгорнути на Близькому Сході додаткову бригадну бойову групу зі складу елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії для підтримки операцій проти Ірану. Переміщення цієї бригади відкриває США можливості спробувати силою відкрити Ормузьку протоку, захопити стратегічні острови чи узбережжя Ірану або розпочати місію із захоплення високозбагаченого урану.