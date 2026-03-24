Трамп каже, що у США ведуться переговори щодо Ірану

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США "зараз ведуть переговори" щодо Ірану.

Про це він сказав під час виступу у Білому домі, цитує AP, пише "Європейська правда".

Під час виступу у Білому домі у вівторок, 25 березня, Трамп заявив, що США "зараз ведуть переговори" щодо і що в цих переговорах беруть участь його посланець Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер, а також держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс.

"У нас є ціла група людей, які цим займаються. А що стосується іншої сторони, то можу вам сказати, що вони хотіли б укласти угоду", – додав Трамп.

Також американський президент заявив, що в Ірані не залишилося лідерів, з якими можна вести переговори, але попри це, Вашингтон веде розмови з "правильними людьми" в країні.

Напередодні американський президент оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

Згодом в Ірані заперечили будь-який діалог зі США, відкинувши заяви президента Дональда Трампа як спробу знизити ціни на енергоносії, що драматично виросли на тлі війни на Близькому Сході.

Видання Axios повідомило, що США та група країн Близького Сходу обговорюють можливість проведення мирних переговорів на високому рівні з Іраном вже в четвер, 26 березня, але все ще чекають на відповідь від Тегерана.