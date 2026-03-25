CNN: Иран хочет вести переговоры с Вэнсом, а не с Уиткоффом и Кушнером

Представители Ирана дали понять американской администрации, что не желают вести переговоры с посланниками президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а предпочли бы вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Об этом телеканалу CNN стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

Это сообщение, которое было передано США по неформальным каналам, свидетельствует о том, что Иран считает, что переговоры с участием Уиткоффа и Кушнера не будут продуктивными из-за нехватки доверия после срыва переговоров, предшествовавших началу военных действий Израиля и США.

По словам источников, Вэнс – в отличие от Уиткоффа, Кушнера и даже государственного секретаря Марко Рубио – считается более приверженным идее прекращения войны.

"Существует мнение, что Вэнс будет настроен на завершение конфликта", – отметил один из собеседников.

В то же время источники признают, что для Вэнса вступление в переговоры может быть рискованным, поскольку договориться о прекращении конфликта будет нелегко.

В частности, Уиткофф остается сильно вовлеченным в этот вопрос со стороны США, и источники отметили, что иранцам, вероятно, не останется другого выбора, как вести переговоры с тем, кого администрация Трампа пришлет на переговоры.

"Кого бы администрация ни решила отправить, иранцам придется иметь с ним дело, но это не означает, что они не имеют своих предпочтений", – отметил второй источник.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила CNN, что решение о том, кто будет вести переговоры от имени США, принимает Трамп.

"Как заявил сегодня президент, в переговорах будут участвовать вице-президент Вэнс, секретарь Рубио, специальный посланник Уиткофф и господин Кушнер", – сказала Левитт.

Сейчас вероятность встречи между США и Ираном, которая должна состояться позже на этой неделе в Исламабаде, остается возможной – но даже те, кто выступает за ее проведение, скептически относятся к тому, что она на самом деле состоится, сообщили источники.

Издание Axios сообщило, что США и группа стран Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном уже в четверг, 26 марта, но все еще ждут ответа от Тегерана.