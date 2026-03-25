Прикордонна служба Фінляндії закупить систему захисту від дронів за 5 млн євро
Про це йдеться у повідомленні відомства, передає "Європейська правда".
Майже 90% коштів на придбання системи покриє Європейський Союз.
У відомстві повідомили, що нововведення поліпшить можливості з протидії безпілотникам. Система дасть змогу виявляти, ідентифікувати та, за потреби, нейтралізовувати дрони.
Систему поставить фінська компанія Sensofusion Oy. Контракт було підписано 24 березня.
Начальник технічного відділу прикордонної охорони генерал-майор Ярі Толппанен повідомив, що наразі заплановано додаткові інвестиції в розмірі кількох десятків мільйонів євро для протидії дронам.
"Ми раді розвивати технології та екосистеми безпеки разом з промисловістю. Технологічний суверенітет і безпека поставок є важливими", – сказав Толппанен.
Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі.
У листопаді Польща заявила, що планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів".
