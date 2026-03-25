Пограничная служба Финляндии закупит систему защиты от дронов за 5 млн евро

Пограничная служба Финляндии закупит систему противодействия беспилотникам за 5 миллионов евро.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает "Европейская правда".

Почти 90% средств на приобретение системы покроет Европейский Союз.

В ведомстве сообщили, что нововведение улучшит возможности по противодействию беспилотникам. Система позволит выявлять, идентифицировать и, при необходимости, нейтрализовать дроны.

Систему поставит финская компания Sensofusion Oy. Контракт был подписан 24 марта.

Начальник технического отдела пограничной охраны генерал-майор Яри Толппанен сообщил, что сейчас запланированы дополнительные инвестиции в размере нескольких десятков миллионов евро для противодействия дронам.

"Мы рады развивать технологии и экосистемы безопасности вместе с промышленностью. Технологический суверенитет и безопасность поставок важны", – сказал Толппанен.

Напомним, ночью 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши.

В ноябре Польша заявила, что планирует начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками, не дожидаясь реализации инициативы Европейского Союза по "стене дронов".

