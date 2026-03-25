Еврокомиссия представила программу оборонных инноваций AGILE на 115 млн евро

Европейская комиссия во вторник, 25 марта, представила новую Программу гибких и быстрых оборонных инноваций (AGILE) объемом 115 млн евро, в которой также смогут участвовать украинские компании.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

"Этот пилотный инструмент призван ускорить разработку и тестирование ускоренных оборонных инноваций и их вывод на рынок, таких как искусственный интеллект, квантовые технологии или беспилотники, с акцентом на поддержку малых и средних предприятий, включая стартапы и компании, которые масштабируются", – сообщили "ЕвроПравде" в пресс-службе Еврокомиссии.

Уточняется, что программа предусматривает "привлечение субъектов из ассоциированных третьих стран, в том числе украинских".

Еврокомиссар по вопросам по вопросам цифровых и передовых технологий, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила о деталях проекта.

"Предложение регламента AGILE – это наш новый инструмент финансирования объемом 150 миллионов евро. Сейчас это пилотный проект продолжительностью один год, 2027-й, цель которого – вывести ускоренные оборонные технологии из лабораторий на поле боя с рекордной скоростью", – рассказала она.

По словам Вирккунен, AGILE поддержит от 20 до 30 проектов, которые будут касаться наиболее насущных оборонных потребностей государств-членов ЕС.

"Война в Украине научила нас, что для повышения конкурентоспособности европейской оборонной промышленности мы должны действовать быстрее в наших инновациях", – добавила еврокомиссар.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выразил сожаление, что "на 2027 год мы сможем использовать только 115 миллионов евро для этой программы".

"Это все, что мы можем найти в наших текущих бюджетах проектов EDIP, Европейского оборонного фонда и Космической программы до 2028 года. Мы были бы очень рады использовать гораздо больше, но это должны решать государства-члены", – сообщил он.

Тем не менее, если AGILE продемонстрирует успех в течение 2027 года, она будет продолжена, подчеркнул еврокомиссар.

"Это будет хорошей возможностью испытать AGILE, чтобы продолжить работу с гораздо большими финансовыми ресурсами во время следующего периода с 2028 по 2035 год. И мы надеемся, что успех программы AGILE вдохновит отдельные государства-члены на создание подобных национальных программ", – подчеркнул Андрюс Кубилюс.

Напомним, Еврокомиссия в октябре 2025 года представила комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для осуществления военной разведки.

