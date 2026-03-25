Чи допоможе Орбану змова з росіянами і чого очікувати від виборів в Угорщині

Цей тиждень почався з кількох вибухів у інформаційному просторі Угорщини, що відбулися один за одним.

Спочатку партійне видання владної політичної сили "Фідес" Mandiner опублікувало аудіозапис розмови журналіста Саболча Пані, в якому той визнає, що знає про прослуховування якоюсь іноземною спецслужбою міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, і згадав про одну з таких розмов.

Згодом журналіст оприлюднив зміст розмови міністра Сійярто главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим, де вони домовлялися про втручання у словацькі вибори.

Угорські інсайдери кажуть, що Сійярто вже готує фундамент для втечі в Росію у разі поразки режиму.

Але чи готовий режим Орбана віддати владу, навіть якщо програє вибори?

Про це та про реальність зміни влади в Угорщині – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Шпигунський" скандал та найбрудніші вибори: як Орбан і Росія хочуть зберегти владу в Угорщині. Далі – стислий її виклад.

Ідея про те, що уряд Орбана є урядом зрадників і працює на Росію, увійшла у промови лідерів опозиційної партії "Тиса", включаючи Петера Мадяра – потенційного нового прем'єр-міністра Угорщини.

Зрештою історія про змову з росіянами сягнула загрозливих для Орбана масштабів.

Але найдивнішим у ній є те, що угорська влада не спростовує співпрацю з РФ і навіть пишається нею.

"Я розмовляю не тільки з міністром закордонних справ Росії, але й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими партнерами до та після засідань Ради ЄС", – підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

А те, що в Угорщині почала працювати група кремлівських фахівців з підриву виборів, є публічно відомим вже кілька тижнів. Одним з перших про це розповів у своїй статті уже згаданий Саболч Пані; також це підтвердили західні медіа, як-от Financial Times.

Та чи не побачимо ми жорстку фальсифікацію під керівництвом росіян?

Проста відповідь на це запитання – ні, не побачимо. Зараз, коли більшість опитувань кажуть про поразку Орбана, а його опонент обіцяє кримінальне переслідування тим, хто порушує закони на користь чинної влади – побудувати інфраструктуру тотальної фальсифікації вже неможливо.

Втім, певні махінації з голосами будуть. Їх вже готують.

Улюблений механізм – купівля голосів "бомжів" та бідноти на робочих околицях міст на користь мажоритарних кандидатів; також цю схему застосовували у ромських поселеннях.

Крім того, влада використала спецпроцедуру, що дозволяє розподіл мандатів для нацменшин, щоб забезпечити собі мандат нібито від імені ромів Угорщини, і вже відомо, що його отримає відкритий прибічник Орбана у ромській спільноті, Іштван Аба-Горват.

Досі ромська меншина ніколи не мала окремого повноцінного мандата; для влади було вигідніше залучати голоси ромів на користь загального списку "Фідес". Зараз цю стратегію змінили, тому в останні дні почала аномально зростати кількість угорських ромів, які подають спеціальну заяву про те, що вони відмовляються від свого права на голосування за партії заради того, щоб у парламенті з'явився "ромський голос" (а по факту – куплений Орбаном мандат).

А чи не складеться такого, що угорська влада просто відмовиться йти?

Такої небезпеки немає. Тим більше, що ця відставка може бути безпечною.

Орбан побудував систему, що дозволяє йому зберегти контроль над країною. За 16 років на усі без винятку ключові посади в країні призначали лише лояльних до влади посадовців.

Тому Петер Мадяр вже зараз будує агітацію на тому, що йому потрібно не просто перемогти, а отримати конституційну більшість.

І насамкінець досі так і не зрозуміло, чи програє Орбан у принципі.

