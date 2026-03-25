Поможет ли Орбану сговор с россиянами и чего ожидать от выборов в Венгрии

Эта неделя началась с нескольких громких событий в информационном пространстве Венгрии, произошедших одно за другим.

Сначала партийное издание правящей политической силы "Фидес" Mandiner опубликовало аудиозапись разговора журналиста Саболча Пани, в которой тот признает, что знает о прослушивании какой-то иностранной спецслужбой министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, и упомянул об одном из таких разговоров.

Впоследствии журналист обнародовал содержание разговора министра Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым, где они договаривались о вмешательстве в словацкие выборы.

Венгерские инсайдеры говорят, что Сийярто уже готовит почву для бегства в Россию в случае поражения режима. Но готов ли режим Орбана отдать власть, даже если проиграет выборы?

Об этом и о реальности смены власти в Венгрии – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Шпионский" скандал и грязные выборы: как Орбан и Россия хотят сохранить власть в Венгрии.

Идея о том, что правительство Орбана – это правительство предателей, работающее на Россию, вошла в речи лидеров оппозиционной партии "Тиса", в том числе Петера Мадяра – потенциального нового премьер-министра Венгрии.

В конце концов история о сговоре с россиянами достигла угрожающих для Орбана масштабов.

Но самым удивительным в ней является то, что венгерские власти не опровергают сотрудничество с РФ и даже гордятся им.

"Я разговариваю не только с министром иностранных дел России, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими партнерами до и после заседаний Совета ЕС", – подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

А то, что в Венгрии начала работать группа кремлевских специалистов по подрыву выборов, является общеизвестным уже несколько недель. Одним из первых об этом рассказал в своей статье уже упомянутый Саболч Пани; также это подтвердили западные СМИ, такие как Financial Times.

Но не увидим ли мы жесткую фальсификацию под руководством россиян?

Простой ответ на этот вопрос – нет, не увидим. Сейчас, когда большинство опросов предсказывают поражение Орбана, а его оппонент обещает уголовное преследование тем, кто нарушает законы в интересах действующей власти, построить инфраструктуру тотальной фальсификации уже невозможно.

Впрочем, определенные махинации с голосами будут. Их уже готовят.

Любимый механизм – покупка голосов "бомжей" и бедноты в рабочих пригородах городов в пользу мажоритарных кандидатов; также эту схему применяли в ромских поселениях.

Кроме того, власти использовали специальную процедуру, позволяющую распределять мандаты для национальных меньшинств, чтобы обеспечить себе мандат якобы от имени ромов Венгрии, и уже известно, что его получит открытый сторонник Орбана в ромском сообществе, Иштван Аба-Горват.

До сих пор ромское меньшинство никогда не имело отдельного полноценного мандата; для властей было выгоднее привлекать голоса ромов в пользу общего списка "Фидес". Сейчас эту стратегию изменили, поэтому в последние дни начало аномально расти количество венгерских ромов, которые подают специальное заявление о том, что они отказываются от своего права голосовать за партии ради того, чтобы в парламенте появился "ромский голос" (а по факту – купленный Орбаном мандат).

А не получится ли так, что венгерские власти просто откажутся уходить?

Такой опасности нет. Тем более что эта отставка может быть безопасной.

Орбан построил систему, позволяющую ему сохранить контроль над страной. За 16 лет на все без исключения ключевые посты в стране назначались исключительно лояльные власти чиновники.

Поэтому Петер Мадяр уже сейчас строит свою агитацию на том, что ему нужно не просто победить, а получить конституционное большинство.

Но до сих пор так и не ясно, проиграет ли Орбан в принципе.

