FT дізналось деталі дезінформаційної кампанії Кремля на підтримку Орбана

Дезінформаційну кампанію на користь угорського прем’єра Віктора Орбана на майбутніх виборах розробило пов’язане з Кремлем агентство Social Design Agency, основні зусилля спрямують на створення негативного образу суперника Орбана Петера Мадяра.

Про це йдеться у публікації Financial Times на основі спілкування з анонімними джерелами та отриманого документа з проєктом кампанії, пише "Європейська правда".

У Кремлі нібито схвалили розроблений консалтинговим агентством Social Design Agency план кампанії у соцмережах, яка має покращити шанси на виборах прем’єра Угорщини Віктора Орбана і "топити" його ключового конкурента Петера Мадяра.

Проєкт інформаційної кампанії нібито писали наприкінці минулого року, FT отримало цей документ.

У матеріалах кампанії пропонують просувати образ Орбана як "єдиного кандидата, який може зберегти Угорщину суверенною і триматися зі світовими лідерами як з рівними", як "сильного лідера з друзями у всьому світі".

Мадяра натомість планують зображувати як "маріонетку Брюсселя без зовнішньої підтримки", а його політсилу – як некомпетентну, сповнену суперечностей і таку, що має якийсь "прихований порядок денний".

Розуміючи, що викриття явної "руки Кремля" за кампанією може зіграти проти Орбана, агентство уникло контактів безпосередньо з оточенням прем’єра, обравши для цього угорських інфлюенсерів, кажуть джерела.

З тих самих міркувань піарники утримались від створення паралелей між Орбаном і Путіним як "сильними лідерами", натомість зосередились на створенні образу Орбана як "ключового партнера Дональда Трампа" і акцентуванні, що це важливий фактор для безпеки й економічної стабільності Угорщини.

Піарники Social Design Agency нібито з лютого активно почали знайомитися з угорськими новинами й матеріалами аналітичних центрів, шукаючи ідеї для контенту своєї кампанії, і тоді ж знайшли близько 50 проурядових осіб і близько 30 осіб, яких зараховують до опозиції, яких можна було б залучити до розкручування створеного ними контенту.

У публікації припускають, хоч і прямо не стверджують про це, що роботою цих піарників є і сплеск антиукраїнського контенту в угорських соцмережах останніми днями, що сфокусований довкола історії з безпідставним затриманням інкасаторів Ощадбанку.

Зокрема, йдеться про незвичні як для Угорщини масштаби поширення у Facebook новини від проорбанівського таблоїду Ripost.hu, де використали ШІ-зображення нібито затриманих. За лічені дні допис зібрав 130 тисяч реакцій, при цьому переважно від іноземних користувачів.

Посол Росії Євгеній Станіславов заперечив будь-яке втручання Росії в угорські вибори, у Орбана теж назвали це фейками та "відволіканням уваги від погроз Зеленського".

Раніше журналісти-розслідувачі проєкту VSquare спільно з європейськими службами безпеки встановили, що Владімір Путін доручив групі політичних технологів та військовій розвідці РФ втрутитися у парламентські вибори в Угорщині, щоб забезпечити перемогу Орбана.

Петер Мадяр публічно закликав Росію не втручатись у вибори та заявив, що підготовлену російськими політтехнологами кампанію почнуть запускати ближчими днями.