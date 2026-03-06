ЗМІ: Кремль напряму долучився до виборів у Орбана, в Угорщині діють політтехнологи РФ

Журналісти-розслідувачі спільно з європейськими службами безпеки встановили, що правитель Росії Владімір Путін доручив групі політичних технологів та військовій розвідці РФ втрутитися у парламентські вибори в Угорщині у квітні, щоб забезпечити перемогу чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розслідуванні проєкту VSquare.

За даними джерел, Путін доручив "займатися" Угорщиною Сергєю Кирієнку, першому заступнику глави адміністрації, який є розробником всієї інфраструктури політичного впливу Росії – як внутрішньої, так і зовнішньої.

Саме Кирієнко стоїть за кампанією російського втручання в президентські вибори в Молдові 2024 року. Тоді Росія залучила мережі купівлі голосів, ферми тролів та місцевих активістів, щоб налаштувати громадську думку проти прозахідної президентки Маї Санду.

Подібну операцію Кирієнко разом з керівником Головного управління Кремля зі стратегічного партнерства та співробітництва Вадимом Тітовим готує в Угорщині.

План передбачає розміщення російських експертів з маніпулювання соціальними медіа в посольстві РФ в Будапешті. Задля прикриття вони отримали службові та дипломатичні паспорти, що забезпечує їм певну недоторканність.

За даними джерел, така команда в Будапешті складається з трьох осіб і працює в посольстві за дорученням Головного управління Генерального штабу ЗС Росії.

Крім того, відомо, що сам Кирієнко підтримує зв’язки з деякими організаторами виборчої кампанії партії Орбана "Фідес".

Ця інформація відома джерелам з національної безпеки щонайменше трьох європейських країн, тож секретні служби багатьох країн ЄС і НАТО, ймовірно, вже знають про наміри Кремля і стежать за ситуацією.

Журналісти додають, що антиукраїнські наративи прем’єра Угорщини Віктора Орбана лише підсилюють прикриття для російських дезінформаційних операцій, які найкраще працюють, коли інформаційна екосистема країни вже є до них сприйнятливою.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що партія угорського прем'єра зазнає поразки на виборах і тоді буде можлива нормалізація відносин з Угорщиною.

Також Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС і надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

