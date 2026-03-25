Новий уряд Нідерландів буде радитися з Естонією щодо цифровізації держпослуг

Новий уряд Нідерландів планує консультуватися з Естонією у питанні подальшої цифровізації державних послуг, що є однією з цілей коаліції.

Один з пунктів коаліційної угоди партій, які сформували уряд Нідерландів після виборів кінця 2025 року, передбачає нові кроки з цифровізації різних державних послуг. З цією метою збираються консультуватися з Естонією, яка є одним з "передовиків" у ЄС за темпами цифровізації держпослуг та важливих процесів, аж до голосування на виборах.

У Нідерландах питання вдосконалення цифрового інструмента для громадян DigiD – застосунка на зразок "Дії" – останнім часом отримало підвищену увагу. Однією з причин є ризик переходу серверів компанії, яка ним опікується, під контроль американського власника. У Палаті представників вважають неправильним, що важлива цифрова інфраструктура надто залежати від США.

По-друге, ЄС розраховує, що країни-члени забезпечать подібні національні застосунки з функціоналом цифрового підпису для своїх громадян до 2027 року. У Нідерландах з низки причин це не вийде зробити раніше 2028 року, а функціонал наявного інструмента та перелік доступних цифрових послуг суттєво вужчий, ніж в Естонії.

У Фінляндії застосунок з функцією цифрового підпису має запрацювати наприкінці 2026 року.

