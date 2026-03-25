Нидерланды будут советоваться с Эстонией по цифровизации государственных услуг

Новое правительство Нидерландов планирует консультироваться с Эстонией по вопросам дальнейшей цифровизации государственных услуг, что является одной из целей коалиции.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Один из пунктов коалиционного соглашения партий, сформировавших правительство Нидерландов после выборов в конце 2025 года, предусматривает новые шаги по цифровизации различных государственных услуг. С этой целью планируется консультироваться с Эстонией, которая является одним из "лидеров" в ЕС по темпам цифровизации государственных услуг и важных процессов, вплоть до голосования на выборах.

В Нидерландах вопрос усовершенствования цифрового инструмента для граждан DigiD – приложения наподобие "Дії" – в последнее время получил повышенное внимание. Одной из причин является риск перехода серверов компании, которая им занимается, под контроль американского владельца. В Палате представителей считают неправильным, что важная цифровая инфраструктура будет слишком зависеть от США.

Во-вторых, ЕС рассчитывает, что страны-члены обеспечат подобные национальные приложения с функционалом цифровой подписи для своих граждан к 2027 году. В Нидерландах по ряду причин это не удастся сделать раньше 2028 года, а функционал имеющегося инструмента и перечень доступных цифровых услуг существенно уже, чем в Эстонии.

В Финляндии приложение с функцией цифровой подписи должно заработать в конце 2026 года.

