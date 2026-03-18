Чому "друг Орбана" програв у Словенії і які наслідки це матиме

Увага до парламентських виборів у Словенії вийшла далеко за межі цієї маленької пост'югославської країни.

Передвиборчі опитування прогнозували перемогу правої опозиції на чолі з колишнім головою уряду Янезом Яншею. Повернення його до влади стало би подарунком для угорського прем’єра Віктора Орбана, підтвердивши його концепцію про поступовий, але незворотний розворот Європи до ультраконсервативних цінностей.

Але за результатом попереднього підрахунку всіх голосів переможцем став "Рух Свобода" нинішнього голови уряду Роберта Голоба.

Про те, хто може увійти у нову коаліцію і чому перемовини можуть виявитися набагато складнішими, аніж після попередніх виборів, читайте в статті експерта із Західних Балкан Володимира Цибульника Словенія ламає "план Орбана": які наслідки матиме перемога чинного прем'єра Голоба. Далі – стислий її виклад.

На початку виборчої кампанії здавалося, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан правий і Словенська демократична партія (СДП) Янеза Янші переможе.

Втім, ближче до підбиття підсумків, коли у Державній виборчій комісії почалися підрахунки бюлетенів з міських дільниць, ситуація поступово почала змінюватися.

"Рух Свобода" здобув перше місце – за нього віддали голоси 28,82% виборців, проте у порівнянні з попередніми виборами його присутність у парламенті скоротиться з 41 до 29 мандатів – що суттєво ускладнить коаліційний процес.

Натомість Словенська демократична партія, якій прогнозували гучний реванш, здобула лише 27,95% голосів, що означає 28 мандатів – лише на один більше, аніж вони мають зараз.

Схоже, що скандал із підслуховуванням (повідомляють, що за участі ізраїльської розвідувальної компанії Black Cube) керівництва "Руху Свобода" мав наслідки, протилежні очікуваним, лише мобілізувавши противників Янші.

Як наслідок, глава уряду Роберт Голоб та міністерка закордонних справ Таня Файон заявили, що цей випадок (якщо він підтвердиться за наслідками розслідування) є "державною зрадою та нападом на суверенітет Словенії".

Інші учасники чинної коаліції показали непогані результати. Блок "Ліві / Весна" з результатом 5,58% зберігає п’ять мандатів. Щоправда, один мандат втрачають соціал-демократи (6,7%, 6 мандатів).

Отже, нинішні учасники коаліції отримали лише 40 мандатів, тоді як для більшості потрібно щонайменше 46.

Голоб вже заявив, що відкритий до переговорів з усіма демократичними силами для формування демократичної коаліції та формування уряду (звичайно, за винятком СДП).

Лідери блоку на чолі з "Новою Словенією" (9 мандатів) заявили, що вони не виключають можливості приєднатися до урядової коаліції.

Формування коаліції тепер багато в чому залежить від того, як Роберт Голоб проводитиме переговори, на які поступки він буде готовий піти, чи зможе він завоювати потенційних союзників.

Головний висновок цих виборів – європейський клуб правих популістів так і не отримав поповнення.

Вибори у Словенії продемонстрували, що крихка стійкість проєвропейських, центристських та ліберальних сил зберігається, якщо мобілізація висока, а ставки та цілі чітко визначені. Водночас у правих з'являються первинні ознаки фрагментації та втрати популярності.

І це погана новина насамперед для Віктора Орбана, у якого вдома вже 12 квітня пройдуть парламентські вибори. А також і для словацького прем’єра Роберта Фіцо та президента Сербії Александра Вучича.

Докладніше – в матеріалі Володимира Цибульника Словенія ламає "план Орбана": які наслідки матиме перемога чинного прем'єра Голоба.