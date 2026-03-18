Почему "друг Орбана" проиграл в Словении и какие последствия это будет иметь

Внимание к парламентским выборам в Словении вышло далеко за пределы этой маленькой постюгославской страны.

Предвыборные опросы прогнозировали победу правой оппозиции во главе с бывшим премьер-министром Янезом Яншей. Его возвращение к власти стало бы настоящим подарком для венгерского премьера Виктора Орбана, подтвердив его концепцию о постепенном, но необратимом повороте Европы к ультраконсервативным ценностям.

Но по результатам предварительного подсчета всех голосов победителем стало "Движение Свобода" нынешнего главы правительства Роберта Голоба.

О том, кто может войти в новую коалицию и почему переговоры могут оказаться гораздо сложнее, чем после предыдущих выборов. Далее – краткое изложение статьи.

В начале избирательной кампании казалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прав и Словенская демократическая партия (СДП) Янеза Янши одержит победу.

Впрочем, ближе к подведению итогов, когда в Государственной избирательной комиссии начался подсчет бюллетеней с городских участков, ситуация постепенно начала меняться.

"Движение Свобода" заняло первое место – за него проголосовали 28,82% избирателей, однако по сравнению с предыдущими выборами его присутствие в парламенте сократится с 41 до 29 мандатов – что существенно затруднит процесс формирования коалиции.

Зато Словенская демократическая партия, которой прогнозировали громкий реванш, набрала лишь 27,95% голосов, что означает 28 мандатов – всего на один больше, чем у них есть сейчас.

Похоже, что скандал с прослушиванием руководства "Движения Свобода" (сообщается, что при участии израильской разведывательной компании Black Cube) имел последствия, противоположные ожидаемым, лишь мобилизовав противников Янши.

В результате глава правительства Роберт Голоб и министр иностранных дел Таня Файон заявили, что этот случай (если он подтвердится по итогам расследования) является "государственной изменой и посягательством на суверенитет Словении".

Другие участники действующей коалиции показали неплохие результаты. Блок "Левые / Весна" с результатом 5,58% сохраняет пять мандатов. Правда, один мандат теряют социал-демократы (6,7%, 6 мандатов).

Таким образом, нынешние участники коалиции получили лишь 40 мандатов, тогда как для большинства требуется не менее 46.

Голоб уже заявил, что открыт для переговоров со всеми демократическими силами для формирования демократической коалиции и формирования правительства (конечно, за исключением СДП).

Лидеры блока во главе с "Новой Словенией" (9 мандатов) заявили, что они не исключают возможности присоединиться к правительственной коалиции.

Формирование коалиции теперь во многом зависит от того, как Роберт Голоб будет вести переговоры, на какие уступки он будет готов пойти, сможет ли он привлечь на свою сторону потенциальных союзников.

Главный вывод этих выборов – европейский клуб правых популистов так и не пополнился.

Выборы в Словении продемонстрировали, что хрупкая устойчивость проевропейских, центристских и либеральных сил сохраняется, если мобилизация высока, а ставки и цели четко определены. В то же время у правых появляются первые признаки фрагментации и потери популярности.

И это плохая новость прежде всего для Виктора Орбана, у которого дома уже 12 апреля пройдут парламентские выборы. А также для словацкого премьера Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича.

