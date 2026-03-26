WP: Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї для України на Близький Схід

Пентагон розглядає можливість перенаправлення на Близький Схід озброєння, призначеного для України, оскільки війна в Ірані вичерпує запаси деяких найважливіших боєприпасів армії США.

Про це виданню The Washington Post розповіли троє обізнаних джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, зброя, яку можуть перенаправити, включає ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони, замовлені в рамках програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для ЗСУ за кошти інших країн-членів НАТО.

У своїй заяві речник Пентагону зазначив, що Міністерство оборони "забезпечить американські війська, а також війська наших союзників і партнерів усім необхідним для ведення бойових дій і досягнення перемоги", але відмовився надавати будь-які інші коментарі.

Представник НАТО не відповів, чи знає військовий альянс про можливе перенаправлення американського обладнання та чи турбує його це.

У електронному листі представник зазначив, що країни "продовжують робити внески до PURL, і обладнання постійно надходить до України".

З моменту початку американської атаки на Іран 28 лютого європейські столиці занепокоєні тим, що Вашингтон швидко витрачає наявні боєприпаси, а такий темп вогню може затримати їхні власні замовлення та порушити поставки американських систем до України в рамках PURL, заявили двоє європейських дипломатів, які висловили свої приватні побоювання на умовах анонімності.

"Вони (США. – Ред.) справді швидко витрачають боєприпаси, тому зараз виникають питання щодо того, скільки вони ще будуть постачати в рамках угоди", – сказав один із дипломатів.

Серед найбільш затребуваних боєприпасів у цій війні проти Ірану – високотехнологічні ракети-перехоплювачі, зокрема до систем ППО Patriot. Ці засоби також є одними з найбільш бажаних для України, яка стикається з постійним шквалом російських ударів по своїх містах та інфраструктурі.

Одна з осіб, обізнаних з внутрішніми розрахунками Пентагону, зазначила, що поставки в рамках програми PURL, ймовірно, триватимуть, але майбутні партії можуть не містити засобів протиповітряної оборони, оскільки США прагнуть поповнити свої запаси та запаси союзників у Перській затоці.

"Політична дискусія точиться навколо того, скільки надати Україні. Це справжня дискусія, що триває зараз", – сказало інше джерело.

Один з американських посадовців також сказав, що Пентагон може перенаправити такі поставки у разі нагальної військової потреби, але повинен буде повідомити про це законодавців.

У січні Конгрес ухвалив додаткову довгострокову військову допомогу Україні на суму 400 млн доларів, профінансувавши окрему програму, яку Пентагон мав намір скоротити. Ініціатива з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI) укладає контракти з американськими фірмами на виробництво зброї, яка постачається безпосередньо до Києва, хоча виконання замовлень іноді може займати роки.

Згідно з повідомленням, яке Пентагон надіслав до Конгресу і яке переглянула The Post, Міністерство оборони використало частину європейських коштів PURL на інші потреби, які законодавці планували фінансувати за рахунок американських коштів через USAI.

За словами посадовця США, залишається незрозумілим, чи Пентагон використовував фінансування PURL на додаток до, чи замість коштів, які Конгрес уже затвердив для постачання такого озброєння.

Окремо, за словами двох американських посадовців, у понеділок Пентагон повідомив Конгрес, що має намір перенаправити близько 750 мільйонів доларів фінансування, наданого країнами НАТО через програму PURL, на поповнення власних запасів американських збройних сил, а не на надання додаткової допомоги Україні.

Перший посадовець зазначив, що незрозуміло, чи розуміють європейські країни, які беруть участь в ініціативі, як саме витрачаються ці кошти.

Нагадаємо, нещодавно у ЄС розповіли, що за три дні на Близькому Сході було використано близько 800 ракет-перехоплювачів американського виробництва, що перевищує кількість ракет, використаних Україною за зимовий період.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння, що зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.