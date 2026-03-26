WP: Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие для Украины на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность перенаправления на Ближний Восток вооружения, предназначенного для Украины, поскольку война в Иране истощает запасы некоторых важнейших боеприпасов армии США.

Об этом изданию The Washington Post рассказали трое осведомленных источников, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников издания, оружие, которое могут перенаправить, включает ракеты-перехватчики противовоздушной обороны, заказанные в рамках программы PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для ВСУ за счет других стран-членов НАТО.

В своем заявлении представитель Пентагона отметил, что Министерство обороны "обеспечит американские войска, а также войска наших союзников и партнеров всем необходимым для ведения боевых действий и достижения победы", но отказался предоставлять любые другие комментарии.

Представитель НАТО не ответил, знает ли военный альянс о возможном перенаправлении американского оборудования и беспокоит ли его это.

В электронном письме представитель отметил, что страны "продолжают делать взносы в PURL, и оборудование постоянно поступает в Украину".

С момента начала американской атаки на Иран 28 февраля европейские столицы обеспокоены тем, что Вашингтон быстро тратит имеющиеся боеприпасы, а такой темп огня может задержать их собственные заказы и нарушить поставки американских систем в Украину в рамках PURL, заявили двое европейских дипломатов, которые выразили свои частные опасения на условиях анонимности.

"Они (США. – Ред.) действительно быстро расходуют боеприпасы, поэтому сейчас возникают вопросы относительно того, сколько они еще будут поставлять в рамках соглашения", – сказал один из дипломатов.

Среди наиболее востребованных боеприпасов в этой войне против Ирана – высокотехнологичные ракеты-перехватчики, в частности к системам ПВО Patriot. Эти средства также являются одними из самых желанных для Украины, которая сталкивается с постоянным шквалом российских ударов по своим городам и инфраструктуре.

Одно из лиц, знакомых с внутренними расчетами Пентагона, отметило, что поставки в рамках программы PURL, вероятно, будут продолжаться, но будущие партии могут не содержать средств противовоздушной обороны, поскольку США стремятся пополнить свои запасы и запасы союзников в Персидском заливе.

"Политическая дискуссия идет вокруг того, сколько предоставить Украине. Это настоящая дискуссия, которая продолжается сейчас", – сказал другой источник.

Один из американских чиновников также сказал, что Пентагон может перенаправить такие поставки в случае неотложной военной необходимости, но должен будет сообщить об этом законодателям.

В январе Конгресс принял дополнительную долгосрочную военную помощь Украине на сумму 400 млн долларов, профинансировав отдельную программу, которую Пентагон намеревался сократить. Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI) заключает контракты с американскими фирмами на производство оружия, которое поставляется непосредственно в Киев, хотя выполнение заказов иногда может занимать годы.

Согласно сообщению, которое Пентагон направил в Конгресс и которое пересмотрела The Post, Министерство обороны использовало часть европейских средств PURL на другие нужды, которые законодатели планировали финансировать за счет американских средств через USAI.

По словам чиновника США, остается неясным, использовал ли Пентагон финансирование PURL в дополнение или вместо средств, которые Конгресс уже утвердил для поставки такого вооружения.

Отдельно, по словам двух американских чиновников, в понедельник Пентагон сообщил Конгрессу, что намерен перенаправить около 750 миллионов долларов финансирования, предоставленного странами НАТО через программу PURL, на пополнение собственных запасов американских вооруженных сил, а не на предоставление дополнительной помощи Украине.

Первый чиновник отметил, что неясно, понимают ли европейские страны, участвующие в инициативе, как именно расходуются эти средства.

Напомним, недавно в ЕС рассказали, что за три дня на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет-перехватчиков американского производства, что превышает количество ракет, использованных Украиной за зимний период.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность, что оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны в Украине, направляются сейчас на Ближний Восток.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.