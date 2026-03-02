Зеленський: ескалація на Близькому Сході поки не вплинула на постачання зброї Україні 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Президент України зауважив, що поки що не отримував сигналів від європейців та американців щодо проблем з постачанням дефіцитних ракет PAC-3 до систем Patriot.

"Всі розуміють, що для нас це наше життя, відповідна зброя. Поки що програма PURL працює. Я працюю над тим, щоб були транші від наших європейських партнерів. Поки що все йде, як йшло", – відповів президент.

Зеленський заявив, що перебуває на контакті з партнерами щодо постачання зброї Україні. За його словами, він провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, з яким обговорив це питання.

Водночас президент висловив переконання, що затяжна та інтенсивна війна на Близькому Сході вплине на кількість засобів ППО, які отримуватиме Україна.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

Тим часом Велика Британія анонсувала, що залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників у Перській затоці.