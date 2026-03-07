У ЄС розповіли, скільки ракет до Patriot Україна витратила за зимовий період

Європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс розповів, що за три дні на Близькому Сході було використано близько 800 ракет-перехоплювачів американського виробництва, що перевищує кількість ракет, використаних Україною за зимовий період.

Заяву єврокомісара наводить Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Кубілюс наголосив, що тиск на глобальні ланцюжки поставок зброї у зв'язку з операцією США на Близькому Сході доводить, що для Європи "критично важливо" швидко наростити виробництво ракет, щоб задовольнити свої власні потреби і потреби України.

Він сказав, що потреби України на полі бою, особливо в перехоплювачах, значно перевищують поточні виробничі можливості Заходу.

Єврокомісар розповів, що у 2025 році Україна зазнала майже 2000 ракетних ударів. Зокрема, РФ випустила близько 900 балістичних ракет.

Ці озброєння значно складніше перехопити і вони вимагають передових систем протиповітряної оборони, таких як ракетна система Patriot.

Кубілюс зазначив, що українським збройним силам знадобилося близько 700 ракет-перехоплювачів Patriot тільки за зимовий сезон, оскільки для знищення однієї балістичної ракети часто потрібно кілька перехоплювачів.

Однак у 2025 році темпи виробництва ракет PAC-3 виробником Lockheed Martin становили 600 штук.

"Американці не зможуть надати достатню кількість цих ракет для країн Перської затоки, для своєї власної армії, а також для України", – попередив Кубілюс.

Він назвав ситуацію критичною і наголосив на необхідності "дуже терміново і дуже швидко розвивати виробництво ракет".

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід, що викликає занепокоєння.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.

Тим часом президент США Дональд Трамп дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.