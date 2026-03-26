Хто з політиків Данії отримав "золоту акцію" та чи втримає посаду проукраїнська прем’єрка

Проукраїнська прем’єрка Данії Метте Фредеріксен вийшла з виборів 24 березня з серйозними втратами, але залишилася в боротьбі за новий прем’єрський термін.

Жоден із традиційних блоків – ні лівий, ні правий – не здобув більшості у 90 місць. А це означає, що Данія занурюється в епоху найбільш фрагментованого парламенту за сім десятиліть, де кожна з 12 партій-переможниць прагне диктувати умови.

Водночас результати чітко вказали на людину, яка тепер володіє "золотою акцією" данської політики.

І здатна впорядкувати хаос, певна річ – за свою ціну.

Про переможців і переможених данських виборів, перспективи Фредеріксен на прем'єрство та наслідки для України – в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої. Далі – стислий її виклад.

Після виборів Метте Фредеріксен заявила, що прагне залишитися прем’єр-міністром, незважаючи на падіння підтримки всіх трьох партій її уряду (так званої SVM-коаліції). Якщо до виборів соціал-демократи, ліберали (Venstre) та помірковані мали 89 крісел, то зараз їхня кількість скоротилася до 70 мандатів.

Одним із головних тріумфаторів ночі, без сумніву, стала націоналістична та ультраправа популістична Данська народна партія, що входить до альянсу Віктора Орбана "Патріоти за Європу".

Після катастрофічних виборів 2022 року, коли ця політична сила була на межі вильоту з парламенту, тепер вона здійснила грандіозне повернення, отримавши 9,1% голосів та втричі збільшивши кількість своїх мандатів.

Не менш історичним став успіх "Зелених лівих". Здобувши 11,6% (20 мандатів), партія показала свій найкращий результат з 1987 року і, вперше в історії, стала другою за величиною силою у парламенті.

Вперше з 1953 року до парламенту потрапили всі 12 партій, що брали участь у голосуванні, подолавши 2-відсотковий бар’єр.

А це означає, що за такого строкатого складу Фолькетингу ключові домовленості стануть надскладним завданням.

Попри всі сподівання, жоден із партійних блоків не зміг дотягнутися до заповітної позначки у 90 мандатів, необхідних для одноосібного правління. Лівий "червоний блок" зупинився на позначці у 84 крісла, тоді як правий "синій блок" спромігся лише на 77 мандатів.

Відтак оглядачі дійшли консенсусу, що політичне майбутнє Данії опинилося в руках Ларса Льокке Расмуссена, лідера "Поміркованих".

Парламентська математика свідчить, що його 14 мандатів є ключовими для ухвалення будь-яких важливих рішень.

Він отримав саме те, про що мріяв: позицію "кінгмейкера". Тепер він може диктувати умови як Метте Фредеріксен, так і лідеру правих Троельсу Лунду Поульсену. Останній вже встиг публічно закликати Расмуссена до створення "блакитного уряду центру", вигукуючи з трибуни: "Можливість є, Ларсе!".

Не важко спрогнозувати, що надалі Расмуссен обере стратегію максимального підвищення ставок.

У середу король Фредерік X офіційно доручив Метте Фредеріксен сформувати новий кабінет міністрів.

У середу Фредеріксен озвучила, що найбільш реалістичним варіантом на сьогодні є спроба створити лівоцентристський уряд за участі "Поміркованих". Натомість лідер останніх Ларс Льокке Расмуссен закликав до широкої міжблокової коаліції, чого ні "червоні", ні "сині" не хочуть.

Привертає увагу й те, що Фредеріксен вступає в переговори ослабленою. І не виключено, що якщо вона не зможе переконати Расмуссена або лівих союзників, спроба формування уряду перейде до іншого кандидата.

А для України це означає одне: наш ключовий союзник на півночі Європи тепер занурений у внутрішні питання, і залишається сподіватися, що данський консенсус щодо підтримки Києва виявиться міцнішим за всі можливі коаліційні інтриги.

