Король Данії доручив Фредеріксен формувати новий уряд

Король Данії Фредерік X доручив попередній прем’єрці Метте Фредеріксен формувати новий уряд країни за підсумками дострокових виборів.

Про це повідомляє TV2, пише "Європейська правда".

На зустрічі з лідеркою соціал-демократів Метте Фредеріксен король Фредерік X призначив її керівником переговорів щодо формування нового уряду Данії.

Перед цим Соціал-демократична партія Фредеріксен, Cоціалістична народна партія, "Об’єднаний список", "Радикальні ліві" та "Альтернатива", які разом мають 84 мандати, рекомендували доручити їй керівну роль у переговорах про формування уряду.

Перед цим Фредеріксен у межах формальних процедур під час зміни уряду подала королю прохання про відставку.

Результати голосування на дострокових виборах у Данії, що відбулося у вівторок, залишили невизначеним майбутнє Метте Фредеріксен: її лівоцентристська Соціал-демократична партія втратила позиції, порівняно з останніми виборами 2022 року, як її два партнери в уряді, що пішов у відставку.

Детальніше про контекст виборів у Данії читайте у статті "Вибори на тлі погроз Трампа".