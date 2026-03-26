В Естонії бізнес та уряд сперечаються про ідею зниження ПДВ на базові продукти

В Естонії бізнес-спільнота закликає уряд знизити ПДВ на базові продукти харчування, щоб стримати зростання цін на них; в уряді називають кампанію маніпулятивною і кажуть, що це не матиме ефекту, а лише створить додаткову "дірку" у бюджеті.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Об’єднання торговців і мереж роздрібної торгівлі у великій інформаційній кампанії закликають уряд Естонії знизити ПДВ на базові продовольчі товари, щоб захистити найбідніших людей на тлі зростання цін.

В об’єднанні бізнесу аргументують, що ПДВ в Естонії настільки високий, що вже не всі можуть дозволити собі базові продукти і помітно більше розбирають "акційну" продукцію, ніж раніше. На їхню думку, держава за поточних умов може дозволити собі зниження ПДВ, а це, на додачу, сприятиме більшим продажам локальних продуктів, які найбільш представлені в асортименті, від чого виграє естонський бізнес.

Підприємці у матеріалах своєї кампанії, підтриманої найбільшими торговими мережами, стверджують, що "продуктовий кошик", який в Німеччині коштує 86 євро, в естонському магазині коштуватиме 100 євро суто через високу ставку ПДВ.

Вони кажуть, що за чотири роки ціни на продукти зросли приблизно на 40%, що відображається на купівельній спроможності людей, та що у більшості європейських країн давно застосували певні зниження ПДВ на базові товари, крім Естонії, Литви і Данії; вищий, ніж в Естонії, він лише у Данії.

Міністр фінансів Юрген Лігі жорстко критикує кампанію як маніпулятивну. За його словами, зниження ПДВ не особливо вплине на фінальну вартість продуктів.

"Найвищі ціни на продукти у Європі саме там, де ставка ПДВ низька. Наприклад, в Ірландії і на Мальті ставка нульова, але їжа там дорожча… Вони прямо стверджують, що якщо не буде ПДВ, продукти будуть дешевші. Але статистика показує, що винятки для ПДВ часто супроводжуються вищими цінами і загальним вищим податковим навантаженням", – каже міністр.

Він також підкреслює, що у разі зниження ПДВ на частину продовольчих товарів ці кошти потрібно було б взяти у бюджет з якихось інших надходжень, оскільки ситуація з дефіцитом бюджету і так неприємна, а уряд фінансує саме з бюджету функціонування низки важливих сфер.

