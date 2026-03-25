В Ірландії знизили акцизи на пальне задля пом’якшення цін

В Ірландії почали діяти знижені акцизи на пальне, внаслідок чого ціни на АЗС пішли вниз.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Зниження акцизу склало 20 євроцентів на літр дизелю і 15 євроцентів на бензин та діятиме у такому вигляді до кінця травня.

Ірландський мовник RTÉ вранці у середу повідомляв, що ціни на дизель на багатьох АЗС вже знизилися до 2,09 євро за літр, бензину – до 1,85 євро за літр.

Через війну на Близькому Сході пальне в Ірландії станом на минулі вихідні подорожчало до 2,20 євро за літр дизелю з докризових 1,80 євро, бензин – до 2 євро з 1,73 євро за літр.

Частина АЗС ще можуть продавати пальне за старими, вищими цінами, доки не отримають нові поставки, на які вже застосовувався знижений акциз. Деякі ж вирішили розпродати накопичене пальне "у збиток" та скинули ціну одразу, щоб не дратувати споживачів і не провокувати звинувачень у спекуляціях.

Прем’єр Міхол Мартін зазначив, що ухвалені заходи – тимчасові і будуть коригуватися залежно від ситуації на ринку, а також акцентував, що у тому, що може зробити уряд для зменшення "цінового шоку" для автомобілістів, є ліміти. Він наголосив, що невідомо, скільки ще триватиме війна на Близькому Сході й труднощі з експортом близькосхідних енергоресурсів.

Подібні заходи запровадили чи обговорюють низка європейських країн.

У Німеччині заборонили АЗС підвищувати ціни на пальне частіше, ніж раз на день.

Сербія продовжила до 2 квітня заборону на експорт з країни нафти й пального.