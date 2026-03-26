Польща знижує податки на пальне на тлі зростання світових цін

У Польщі уряд Дональда Туска ухвалив рішення про зниження податку на додану вартість (ПДВ) та акцизного податку на пальне у зв’язку зі зростанням світових цін на тлі війни на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", Туск заявив після засідання уряду, передає RMF24.

Згідно з рішенням польського уряду, ставка ПДВ на пальне буде знижена з 23% до 8%. Своєю чергою, акцизний податок знизять до мінімуму, встановленого правилами ЄС.

Крім того, уряд щодня встановлюватиме максимальну роздрібну ціну на пальне для запобігання недобросовісній практиці на ринку.

Ці заходи мають на меті послабити негативні наслідки поточної ситуації на ринку нафти та палива для громадян.

Туск заявив, що парламент має ухвалити законодавчі рішення щодо зниження цін на пальне в п'ятницю, 27 березня, щоб їх можна було подати президенту того ж дня.

Напередодні повідомлялося, що в Ірландії почали діяти знижені акцизи на пальне, внаслідок чого ціни на АЗС пішли вниз.

Тим часом у Німеччині заборонили АЗС підвищувати ціни на пальне частіше, ніж раз на день.

Писали також, що в Італії допускають впровадження "мобільного акцизу" на пальне, щоб приборкати зростання цін.