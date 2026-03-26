В Эстонии бизнес и правительство спорят об идее снижения НДС на базовые продукты

В Эстонии бизнес-сообщество призывает правительство снизить НДС на базовые продукты питания, чтобы сдержать рост цен на них; в правительстве называют кампанию манипулятивной и говорят, что это не будет иметь эффекта, а лишь создаст дополнительную "дыру" в бюджете.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Объединение торговцев и сетей розничной торговли в большой информационной кампании призывают правительство Эстонии снизить НДС на базовые продовольственные товары, чтобы защитить бедных людей на фоне роста цен.

В объединении бизнеса аргументируют, что НДС в Эстонии настолько высок, что уже не все могут позволить себе базовые продукты и заметно больше разбирают "акционную" продукцию, чем раньше. По их мнению, государство в текущих условиях может позволить себе снижение НДС, а это, вдобавок, будет способствовать большим продажам локальных продуктов, которые наиболее представлены в ассортименте, от чего выиграет эстонский бизнес.

Предприниматели в материалах своей кампании, поддержанной крупнейшими торговыми сетями, утверждают, что "продуктовая корзина", которая в Германии стоит 86 евро, в эстонском магазине будет стоить 100 евро исключительно из-за высокой ставки НДС.

Они говорят, что за четыре года цены на продукты выросли примерно на 40%, что отражается на покупательной способности людей, и что в большинстве европейских стран давно применили определенные снижения НДС на базовые товары, кроме Эстонии, Литвы и Дании; выше, чем в Эстонии, он только в Дании.

Министр финансов Юрген Лиги жестко критикует кампанию как манипулятивную. По его словам, снижение НДС не особо повлияет на финальную стоимость продуктов.

"Самые высокие цены на продукты в Европе именно там, где ставка НДС низкая. Например, в Ирландии и на Мальте ставка нулевая, но еда там дороже... Они прямо утверждают, что если не будет НДС, продукты будут дешевле. Но статистика показывает, что исключения для НДС часто сопровождаются более высокими ценами и общей более высокой налоговой нагрузкой", – говорит министр.

Он также подчеркивает, что в случае снижения НДС на часть продовольственных товаров эти средства нужно было бы взять в бюджет из каких-то других поступлений, поскольку ситуация с дефицитом бюджета и так неприятная, а правительство финансирует именно из бюджета функционирование ряда важных сфер.

