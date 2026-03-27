Снігопади і штормовий вітер спричинили закриття шкіл і доріг на Балканах

Штормовий вітер, дощ і сніг призвели до закриття шкіл і доріг і залишили тисячі людей без електрики в п'ятницю в деяких частинах Словенії, Хорватії та Боснії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Влада оголосила погодні попередження для десятків муніципалітетів на півночі та північному заході Словенії, оскільки швидкість вітру в деяких районах досягала 141 км/год.

Ряд доріг у цьому районі були заблоковані поваленими деревами, а аварійні бригади працювали всю ніч над розчищенням завалів.

Понад 15 000 людей залишилися без електрики в постраждалих районах. У репортажі словенського телебачення йдеться про "зимові" умови зі снігом, який випав навіть у деяких нижніх частинах альпійської країни на півдні.

У сусідній Хорватії вітер пронісся над столицею Загребом у четвер вдень і вночі, ламаючи дерева, пошкоджуючи міські трамвайні лінії і дахи. Тамтешня влада також призупинила навчання в п'ятницю в початкових і середніх школах через негоду.

За словами метеорологині Петри Мікус Юркович, вітер іноді досягав 120 км/год.

"Такий тривалий, сильний, штормовий вітер не є звичайним явищем для району Загреба", – сказала вона.

В інших місцях на північному заході Хорватії снігові умови і вітер призвели до частих дорожньо-транспортних пригод, попереджає автоклуб країни (HAK), який стежить за ситуацією на дорогах для водіїв і надає допомогу в разі потреби.

Також через снігопад дороги на північному заході Боснії були закриті для руху важких транспортних засобів. Проблеми з електропостачанням та снігопади спонукали місцеву владу призупинити шкільні заняття до покращення ситуації.

Експерти кажуть, що екстремальні погодні умови можуть бути пов'язані зі зміною клімату.

У лютому сильні снігопади в Німеччині призвели до скасування десятків рейсів в аеропорту Мюнхена. Також повідомляли про збої в роботі аеропорту Відня.