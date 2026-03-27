Снегопады и штормовой ветер вызвали закрытие школ и дорог на Балканах

Штормовой ветер, дождь и снег привели к закрытию школ и дорог и оставили тысячи людей без электричества в пятницу в некоторых частях Словении, Хорватии и Боснии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Власти объявили погодные предупреждения для десятков муниципалитетов на севере и северо-западе Словении, поскольку скорость ветра в некоторых районах достигала 141 км/ч.

Ряд дорог в этом районе были заблокированы поваленными деревьями, а аварийные бригады работали всю ночь над расчисткой завалов.

Более 15 000 человек остались без электричества в пострадавших районах. В репортаже словенского телевидения говорится о "зимних" условиях со снегом, который выпал даже в некоторых нижних частях альпийской страны на юге.

В соседней Хорватии ветер пронесся над столицей Загребом в четверг днем и ночью, ломая деревья, повреждая городские трамвайные линии и крыши. Тамошние власти также приостановили обучение в пятницу в начальных и средних школах из-за непогоды.

По словам метеоролога Петры Микус Юркович, ветер иногда достигал 120 км/ч.

"Такой длительный, сильный, штормовой ветер не является обычным явлением для района Загреба", – сказала она.

В других местах на северо-западе Хорватии снежные условия и ветер привели к частым дорожно-транспортным происшествиям, предупреждает автоклуб страны (HAK), который следит за ситуацией на дорогах для водителей и оказывает помощь в случае необходимости.

Также из-за снегопада дороги на северо-западе Боснии были закрыты для движения тяжелых транспортных средств. Проблемы с электроснабжением и снегопады побудили местные власти приостановить школьные занятия до улучшения ситуации.

Эксперты говорят, что экстремальные погодные условия могут быть связаны с изменением климата.

В феврале сильные снегопады в Германии привели к отмене десятков рейсов в аэропорту Мюнхена. Также сообщалось о сбоях в работе аэропорта Вены.