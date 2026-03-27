Джерело: група експертів ЄС досі чекає у Києві допуску до "Дружби"

Експертна група Європейського Союзу все ще перебуває в Києві в очікуванні дозволу з боку України здійснити візит до місця пошкодження нафтопроводу "Дружба" для його оцінки.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив обізнаний з питанням європейський посадовець.

Співрозмовник "ЄвроПравди" повідомив, що європейські експерти досі перебувають в Києві, в очікуванні дозволу з боку української влади на ознайомчий візит до місця пошкодження нафтопроводу "Дружба", щоб оцінити обсяг та вартість ремонтних робіт.

Україна наразі такого дозволу не дала, констатував європосадовець.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз привітав зобов’язання України відремонтувати зруйнований російською ракетою нафтопровід "Дружба" протягом шести тижнів.

Цьому передувала пропозиція ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", оскільки у неї "закінчаться гроші".