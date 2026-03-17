ЄС запропонував техпідтримку і гроші для ремонту "Дружби", Україна прийняла пропозицію

Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Про це повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Євроради Антоніу Кошта у спільній заяві у вівторок, пише "Європейська правда".

Кошта і фон дер Ляєн зазначили, що після чергових російських ударів 27 січня по нафтопроводу "Дружба", що призвели до припинення поставок нафти до Угорщини та Словаччини, ЄС розпочав інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

"ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українська сторона позитивно сприйняла та прийняла цю пропозицію. Європейські експерти готові приступити до роботи негайно", – йдеться у заяві.

Керівники Єврокомісії і Євроради наголосили, що їхнім пріоритетом є забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян.

"У цьому контексті ми продовжимо співпрацювати з зацікавленими сторонами щодо альтернативних маршрутів транзиту неросійської нафти до країн Центральної та Східної Європи", – наголосили фон дер Ляєн та Кошта.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина і Словаччина ініціювали обговорення нафтопроводу "Дружба" на Раді ЄС 16 березня.

На полях Ради ЄС із закордонних справ глава угорського МЗС Петер Сійярто оголосив, що Угорщина продовжить блокування, доки Україна не відновить транзит нафтопроводом "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що відновлення нафтопроводу "Дружба" буде рівноцінним зняттю санкцій з Росії.