Источник: группа экспертов ЕС до сих пор ждет в Киеве допуска к "Дружбе"

Экспертная группа Европейского Союза в настоящее время все еще находится в Киеве в ожидании разрешения со стороны Украины осуществить визит к месту повреждения нефтепровода "Дружба" для его оценки.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил знакомый с вопросом европейский чиновник.

Украина до сих пор не допустила европейских экспертов к поврежденному нефтепроводу "Дружба".

Собеседник "ЕвроПравды" сообщил, что европейские эксперты до сих пор находятся в Киеве, в ожидании разрешения со стороны украинской власти на ознакомительный визит к месту повреждения нефтепровода "Дружба", чтобы оценить объем и стоимость ремонтных работ.

Украина пока такого разрешения не дала, констатировал еврочиновник.

Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз приветствовал обязательства Украины отремонтировать разрушенный российской ракетой нефтепровод "Дружба" в течение шести недель.

Этому предшествовало предложение ЕС по привлечению финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку у нее "закончатся деньги".