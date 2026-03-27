Партія чинного прем’єра Словенії розпочала коаліційні переговори для формування уряду

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб розпочав переговори щодо широкої коаліції з лідерами політичних партій після невпевненої перемоги на парламентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє інформаційне агентство Словенії STA.

Після підрахунку майже всіх голосів на виборах 22 березня ліберальна партія Голоба "Рух за свободу" (GS) здобула 29 місць у парламенті, що на одне більше, ніж права Словенська демократична партія (SDS) на чолі з Янезом Яншою.

Обом політсилам потрібні партнери по коаліції, щоб забезпечити робочу більшість у 90-місному парламенті.

Чинний президент Голоб запросив лідерів усіх партій, які отримали місця в парламенті, окрім SDS, приєднатися до коаліції.

Зазначається, що перша зустріч щодо формування майбутнього уряду не принесла жодних домовленостей. Лідери партій зосередилися на пошуку спільного бачення, зокрема щодо боротьби з корупцією та міжнародної ситуації.

Прем’єр-міністр сказав, що всі учасники зустрічі домовилися співпрацювати у підготовці термінових заходів для захисту сільського господарства та економіки.

Нагадаємо, до парламенту Словенії, окрім політсил Голоба та Янші, пройшли ще сім партій, які здолали 5-відсотковий бар'єр – "Нова Словенія", яка матиме 9 депутатів, а також Соціал-демократи і Ліво-зелений блок з 6 мандатами та "Демократи" і "Правда" – кожна по 5 місць.

Вибори проходили на тлі скандалу, оскільки місцеві ЗМІ повідомили, що Янез Янша причетний до так званої наклепницької кампанії, що проводиться за сприяння ізраїльської приватної розвідувальної компанії Black Cube і спрямована проти партії Голоба.

Прем’єр-міністр оголосив про початок розслідування щодо звинувачень у тому, що група найманих ізраїльських шпигунів проводила таємну операцію з метою впливу на виборців.

