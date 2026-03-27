Партия действующего премьера Словении начала коалиционные переговоры

Премьер-министр Словении Роберт Голоб начал переговоры о создании широкой коалиции с лидерами политических партий после неуверенной победы на парламентских выборах.

сообщает информационное агентство Словении STA.

После подсчета почти всех голосов на выборах 22 марта либеральная партия Голоба "Движение за свободу" (GS) получила 29 мест в парламенте, что на одно больше, чем у правой Словенской демократической партии (SDS) во главе с Янезом Яншей.

Обеим политическим силам нужны партнеры по коалиции, чтобы обеспечить рабочее большинство в 90-местном парламенте.

Действующий президент Голоб пригласил лидеров всех партий, получивших места в парламенте, кроме SDS, присоединиться к коалиции.

Отмечается, что первая встреча по формированию будущего правительства не принесла никаких договоренностей. Лидеры партий сосредоточились на поиске общего видения, в частности в отношении борьбы с коррупцией и международной ситуации.

Премьер-министр сказал, что все участники встречи договорились сотрудничать в подготовке срочных мер по защите сельского хозяйства и экономики.

Напомним, в парламент Словении, кроме политических сил Голоба и Янши, прошли еще семь партий, преодолевших 5-процентный барьер – "Новая Словения", которая получит 9 депутатов, а также Социал-демократы и Лево-зеленый блок с 6 мандатами и "Демократы" и "Правда" – по 5 мест каждая.

Выборы проходили на фоне скандала, поскольку местные СМИ сообщили, что Янез Янша причастен к так называемой клеветнической кампании, проводимой при содействии израильской частной разведывательной компании Black Cube и направленной против партии Голоба.

Премьер-министр объявил о начале расследования в связи с обвинениями в том, что группа наемных израильских шпионов проводила тайную операцию с целью оказания влияния на избирателей.

