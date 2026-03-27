Президент Польщі підписав закон про амністію для поляків, що воюють в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав законопроєкт про звільнення від відповідальності поляків, які воюють в лавах Сил оборони України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польська агенція PAP.

Законодавство Польщі формально забороняє громадянам служити в армії в іноземній державі без попередньої згоди влади. За порушення цієї норми передбачається кримінальна відповідальність – позбавлення волі від трьох місяців до п'яти років.

Зміни, запропоновані Сеймом і тепер схвалені президентом, передбачають звільнення від відповідальності тих осіб, які долучилися до української армії з 6 квітня 2014 року до дати набрання чинності закону.

Амністія має вибірковий характер – наприклад, вона поширюється лише на скоєння конкретних злочинів та правопорушень у зв'язку з війною Росії проти України та не поширюється на найманську військову службу, яка заборонена міжнародним правом.

Нові правила вимагають від осіб, які проходять службу в Збройних силах України, подати письмової декларації польському Міністерству оборони щодо дати та місця прийняття та припинення служби.

Депутати центристської "Громадянської платформи", які розробили законопроєкт, у своєму обґрунтуванні наголосили, що ці положення не заохочують громадян Польщі до участі в боротьбі України проти російської агресії, а також не запроваджують жодних полегшень у цьому відношенні. Натомість зміни лише гарантують, що ці особи не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у лютому за законопроєкт про амністію для тих, хто воює на боці України, проголосував польський Сейм.

А влітку 2024 року повідомляли, що від початку повномасштабного російського вторгнення проти України канцелярія президента Чехії ухвалила чотири прохання про помилування чеських громадян, які служили в українських збройних силах.